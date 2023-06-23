السيسي لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد: التحدي والخطر واضح للجميع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشراكة والتعاون هو عمل متحرك بين الجميع بين الدول المتقدمة والنامية والتي تسعى للنمو والتقدم”.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الجمعة في الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا:"أتصور أن التحدي والخطر واضح للجميع والإرادة يجب أن تتحول لإجراءات تمكنا من التحرك بفاعلية".



واستطرد رئيس الجمهورية أنه في حملته الانتخابية قال :" معنديش حاجة أوعدكم بيها غير العمل والعمل ولم أبدًا مشروع إلا عند افتتاحه إذن مش عايزين نقول وعود وميتحققش منها غير نسبة بسيطة".