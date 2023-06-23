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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: يجب توافر فرص الأمل في الحياة لمنع الهجرة غير الشرعية بإفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح  السيسي خلال كلمته بقمة باريس المنعقدة اليوم، إنه عند التحدث عن المائة مليار دولار في الوقت الحالي فقد تقدم باقتراح كرئيس للاتحاد الأفريقي وهو أن البنية الأساسية القارية لأفريقيا سوف تغير وتحرك وجه القارة.


وأكد السيسي، أن الشركات الفرنسية تقوم بالعمل بالمبلغ المخصص لها، وأن خلال العشر سنوات الماضية من خلال رصد من غرقوا بالهجرة  الغير شرعية من أفريقيا إلى أوروبا يقترب من أكثر من ٢٧ ألف غريق، فيجب النظر إليهم.


وأشار الرئيس السيسي إلى أنه إذا لم يجد العالم في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة سوف يتحركون إلى الدول التي لديها الأمل.

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