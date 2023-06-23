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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد  دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عدة حملات رقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية..

حيث قاد محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ويرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ، محمد صالح سامى إبراهيم وايهاب رجب ومجدى حمودة وايمن الحنفي من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية  ناحية مركز ومدينة دكرنس وأسفرت عن ضبط محضر تجميع ٣٢٣ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. 


كذلك محضر إثبات مبيعات وهمية لعدد ٣٥٢٥ رغيفا. 
 12 محضر تصرف في إجمالى ٦٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام،  ٣٣ محضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ٢٥ جرام. 
 

 10 محاضر عدم وجود سجل تفتيش،  ١٨ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، محضر عدم وجود قائمة بيانات .


 كذلك  ٥ محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مأمورى الضبط القضائى مديرية التموين بالدقهلية وكيل المديرية مديرية تموين

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