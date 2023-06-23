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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوض الأمازون.. الرئيس البرازيلي: إندونسيا والإمارات تعاونا معنا لتنفيذ الكثير من المشروعات

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

وجه  الرئيس البرازيلي، خلال حضوره بمؤتمر باريس الشكر لرئيس النقد الدولى والبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وأن قد قام بتغير كلمته بعد الاستماع إلى مناقشات أمس.


وقال الرئيس البرازيلي أنه في عام ٢٠٢٥ علينا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة ويتنمني أن يشارك بمؤتمرات كل المشاركات السياسية،  لان الكثير يتحدث  عن منطقة الأمازون ولا يزورنها فأنها تمثل أهميه كبري بالنسبة  لهم وهي مساحه كبيرة من الأراضي  ولديهم أمازونيا الاستوائية في الأكوادور.

و أضاف، أنهم ينظمون اجتماعا بين تلك الدول المشتركة في منطقة حوض الأمازون، ويتعاونون على خلق مشورعات في هذه المنطقة و ايضا تعاونون مع أندونيسيا والإمارات لتنفيذ الكثير من المشروعات  وتنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ لكي يقوموا بحماية البيئة.

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