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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

من سيخلف نتنياهو
من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟

كشف استطلاعٌ للرأي العام الإسرائيلي، نشره موقع "سروجيم" العبري، أن نسبة كبيرة من أعضاء حزب "الليكود" يؤيدون وزير الطاقة يسرائيل كاتس، كرئيسٍ جديد للحزب، خلفًا لرئيسه الحالي بنيامين نتنياهو.


وحسب استطلاع الرأي، فإن كاتس قد حصل على بنسبة تأييد فاقت 43٪، فيما جاء في المراكز الأربعة التالية وزير القضاء ياريف ليفين (19.5٪) ووزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الاقتصاد نير بركات (7٪ لكل منهما) وعضو الكنيست داني دانون بنسبة 6٪.

في الاستطلاع طُلب من المشاركين تصنيف العشرة الأوائل بين أعضاء ووزراء حزب الليكود وهؤلاء هم عشرة مرشحين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات:

1. يسرائيل كاتس

2. موشيه سعادة

3. ياريف ليفين

4. أمير أوحانا

5. عميحاي شكلي

6. ماي غولان

7. تالي جوتليب

8. دودي امسالم

9. شلومو كرعي

10. إيلي كوهين

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس مسحًا رسميًا، ويتم إجراؤه وفقًا لقواعد عينة تمثيلية، وقد تم توزيع الاستطلاع على عشرات مجموعات واتساب من أنصار الليكود الذين طُلب منهم المشاركة، وهو بطبيعة الحال عرضة للتحيز الإحصائي.

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