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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون يكشف تفاصيل مبادرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدة القارة الأفريقية

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

قال الرئيس الفرنسي  ماكرون خلال مؤتمر القمة بباريس، إنه في عام ٢٠٢٠ تم إنشاء مبادرة مع تادروس رئيس منظة الصحة العالمية  وأيضا مع آخرين، لتطوير موارد يمكن استخدامها في القارة الأفريقية للمساعدة في مجال الصحة.

وأشار ماكرون إلى أنهم عملوا أيضا في كينيا على إنتاج اللقاحات، متابعا أن إفريقيا في حاجة إلى التطوير في هذا المجال ويجب تطوير وزيادة اللقاحات في القارة الإفريقية، وأنهم في حاجه إلى تطوير السماد  أيضا في تلك الدول.


ولفت إلى أنه سوف يكون هناك نظام للرصد في كل المناطق وكل المجالات، لتغطية كل الالتزمات، ومن يرغب في التوقيع على كل هذه المقترحات فأنه يكون مرحب بهذا، و يمكن على الرؤساء تقديم أية إضافات.

وأكد ماكرون إنهم في حاجه إلى تقديم تقرير كل ستة أشهر لياخذ في الأعتبار الرأي العام، ولكي يتعرفون على التقدم الذي تحقق.

مؤتمر القمة بباريس تادروس منظة الصحة العالمية القارة الافريقية كينيا زيادة اللقاحات الرئيس الفرنسي ماكرون

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