الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطر التصعيد والخروج عن السيطرة

حذر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الإحتلال الإسرائيلي، بسبب عدوانه العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقام وفد أوروبي بزيارة قرية ترمسعيا، شمال رام الله، في جولة تفقدية، وذلك بعد الاعتداءات التي نفّذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وندد باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

والتقى ممثلو الاتحاد الأوروبي أهالي القرية ورئيس المجلس المحلي الفلسطيني، للاستماع إلى شهاداتهم حول انتهاكات المستوطنين بحقهم، وحماية جيش الاحتلال لهم، خلال اعتداءاتهم التي أسفرت عن حرق عشرات المنازل والمركبات، واستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص "جيش" الاحتلال.

وحذّر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من خطورة تصاعد العنف بالضفة، داعياً إلى وضع حد له فوراً.

وطالب تورك دولة إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، وإجراء تحقيق فعال حول انتهاكاتها في الضفة الغربية.

كما قال تورك إن استخدام الاحتلال للأسلحة يهدّد بخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وشدّد تورك على ضرورة أن تقوم إسرائيل بما سماه بإعادة ضبط سياستها سريعاً، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.