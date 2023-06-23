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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قراران جمهوريان باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وتعديل قرار إنشاء هيئة الأبنية التعليمية

صدى البلد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 257 لسنة 2023 باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أربع سنوات.


ونصت المادة الأولى من القرار على استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد وذلك لمدة 4 سنوات وهم المستشار أحمد سيد بنداري مديرا للجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائبا لمدير الجهاز التنفيذي. 


كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 258 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
نشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

 

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