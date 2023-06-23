الرئيس الفرنسي: أفريقيا في حاجه إلى التطوير في هذا المجال

قال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر القمة بباريس، إنه في عام ٢٠٢٠ تم إنشاء مبادرة مع رئيس منظة الصحة العالمية وآخرين، لتطوير موارد يمكن استخدمها في القارة الأفريقية للمساعدة في مجال الصحة.

وأشار ماكرون إلى أنهم عملوا أيضا في كينيا على إنتاج اللقاحات.

وتابع الرئيس الفرنسي أن أفريقيا في حاجه إلى التطوير في هذا المجال ويجب تطوير وزيادة اللقاحات في القارة، وأنهم في حاجه إلى تطوير السماد أيضا في تلك الدول.

ولفت إلى أنه سوف يكون نظام للرصد في كل المناطق وكل المجالات، لتغطية كل الالتزمات، ومن يرغب في التوقيع على كل هذه المقترحات فأنه يكون مرحب بهذا، و يمكن على الرؤساء تقديم أية إضافات.

وأكد ماكرون إنهم في حاجة إلى تقديم تقرير كل ستة أشهر ليأخذ في الاعتبار الرأي العام، ولكي يتعرفون على التقدم الذي تحقق.