وفد محلية النواب يتفقد عددا من المشروعات القومية بالإسماعيلية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بديوان عام المحافظة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على احتياجات المحافظة، بحضور عددا من أعضاء البرلمان عن المحافظة منهم النواب محمد طلبة، أحمد عثمان، أحمد البعلي، أحمد دندش، وسامي سليم.

رحب اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، معربا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة للوقوف على ما يتم تنفيذه في المحافظة من مشروعات.

شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الإسماعيلية، وما يتحقق فيها من إنجازات ومشروعات، من كباري وطرق ومحاور ومشروعات تتعلق بقطاع الصحة والتعليم وغيرها، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة تنقية المياه في المدينة.

وتضم المحافظة 4 مناطق صناعية، وكذلك تكلفة 2.199 مليار جنيه لمشروعات التعليم العالي من إجمالي قيمة المشروعات.

وتناول أيضا مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات، ويستهدف المشروع مركز ومدينة القنطرة شرق وغرب وتضم 4 قرى و 37 تابع، حيث تم تنفيذ 136 مشروع بتكلفة مليار و56 مليون جنيه، وتشمل في قطاع الإسعاف بعدد 10 مشروعات، و11 مشروعا في قطاع الرياضة، و14 مشروعا في قطاع التعليم، و7 مشروعات في قطاع الرى، و4 مشروعات في قطاع المجمعات الزراعية، و4 مشروعات في قطاع المجمعات الحكومية، و4 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، و12 مشروعا في قطاع الطرق، و16 مشروعا في قطاع الكهرباء، و4 مشروعات في قطاع الغاز، و4 مشروعات في قطاع الاتصالات، و7 مشروعات في قطاع التنمية المحلية من أسواق ومواقف ونقطة إطفاء، و2 مشروع في قطاع البريد، و3 مشروعات في قطاع الشرطة.

كما شهد اللقاء المشروعات المتعلقة بقطاع التموين، وتكلفة 513 مليون جنيه لمشروعات في في قطاع الري، وكذلك قطاع الزراعة، و5 مليون لشبكة السلامة والطوارئ، وقطاع السياحة 202 مليون جنيه من إجمالي قيمة المشروعات، وتطرق لما تم تنفيذه من مشروعات ثقافية وقصور ثقافة ومهرجانات.

كما تم استعرض مشروعات الطرق من 2020 حتى 30 يونيو 2022، وتشمل 7 محاور، القاهرة الإسماعيلية بورسعيد، 30 يونيو، 242.5 بإجمالي تكلفة تتجاوز مليار جنيه، وتم العمل على ربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القرى والتوابع بعواصم المراكز، ولفت إلى أنه تم إنشاء مسطحات خضراء بتكلفة إجمالية 45.4 مليون جنيه.

وشهد اللقاء أيضاً، عرض بشأن المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث وصلت صادرات المنطقة ما يقرب من مليار جنيه، وكذلك عرض مشروعات المنطقة الصناعية الأولى بعدد 79 مشروعا، وهناك 7 مشروعات متوقفة، وهناك 144 مشروعا في المنطقة الصناعية الثانية، وهناك نحو 15 مشروعا متوقفا، وإجمالي التكلفة الاستثمارية المنطقة مليار و14 مليون جنيه.

وتم استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث كان هناك إجمالى المشروعات المتعثرة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ 2004 عدد 43 مشروعا، وخلال آخر خمس سنوات تم استلام 5 مشروعات صرف و5 مياه وتم تسليمها، وفى العام المقبل سيتم استلام 5 مشروعات أخرى، ليكون هناك حوالى 37 مشروع، بالإضافة إجمالى تكلفة 225 مليون جنيه لتجديد وإحلال محطات، يتم حاليا تغطية 96% من المحافظة حالياً، وإجمالي العدادات مسبقة الدفع 14449.

من جانبه شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراجعة وقياس مؤشرات تنفيذ فيما يتعلق بالطرق وغيرها، وأشار إلى أن اللجنة قد تعقد اجتماعا في أول شهر أكتوبر المقبل لعدد من المحافظات لمتابعة ما تم تنفيذه.

واستعرض كذلك مشروعات الإسكان وتشمل 127 مشروع، ومشروع تطوير المناطق العشوائية، والأسواق، والمشروع القومي لإسكان الشباب كان متوقف منذ عام 2007، بعدد 38 عمارة، وبعد جهود ومناقشات تم استئناف المشروع، ومشروع الإسكان يحتاج لدعم مالي للانتهاء منه، وجارى إنشاء عدد 3 أسواق بالقنطرة غرب بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه للقضاء على الأسواق العشوائية،

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.