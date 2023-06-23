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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان محمد السعدني يعلن وفاة والدته

محمد السعدني
محمد السعدني

أعلن الفنان محمد السعدني، منذ قليل وفاة والدته، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب محمد السعدني، من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: بسم الله الرحمن الرحيم “ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نور الديبن صيادي”.

 

وتابع: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسن.. برجاء الدعاء .. الدفنة في البساتين.. مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي.

يذكر أن روى الفنان محمد السعدني، كيف استقبل خبر شائعة وفاته المنتشرة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال “السعدني”، في حواره مع الفنانة منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه كان متواجدا في الساحل الشمالي عندما تلقى خبر وفاته الذي انتشر على  وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف: "كنا  قبل يوم وقفة عرفة وكنت بجيب سحور وفاجأة لقيت واحد بيقول لصاحبه الفنان محمد السعدني مات وأنا كنت واقف جنبه".

 

وتابع: “لما فتحت موبايلى لقيت رسايل ومكالمات من الكثيرين على خبر وفاتي”، مشيرا إلى أن "الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني ولم يحددوا من هو محمد السعدني واتضح أنه شخص غيري".

 

وأكمل محمد السعدني: "بدأت في طمأنة أهلي لأنهم شعروا بحالة كبيرة من التوتر والقلق واتصلوا بي كثيرا للتأكد من صحة الخبر"، مختتما "ما حدث معي جعلني أعيد حساباتي مرة أخرى".

 

 

محمد السعدني الفنان محمد السعدني انستجرام وقفة عرفة الساحل الشمالي

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