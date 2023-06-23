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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنبلة الموسم.. محمد صلاح على رادار الهلال السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت شبكة قنوات "الكأس" القطرية، دخول النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة اهتمامات نادي الهلال السعودي، لضمه خلال الصيف الجاري.


وكتب الحساب الرسمي للشبكة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مصادر للكأس: أسطورة ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح أحد أهداف نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوف الزعيم الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".


وكان الهلال السعودي حاول التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الحالي، لكن النجم الأرجنتيني اختار الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.
ويرتبط النجم المصري محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2025.
يذكر أن محمد صلاح انضم لنادي ليفربول الإنجليزي في عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت فيمتها المالية 42 مليون يورو.


أرقام محمد صلاح مع ليفربول:


خاض محمد صلاح 305 مباراة بقميص نادي ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه في عام 2017، أحرز 186 هدفا، وصنع 79.
محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” برصيد 137 هدفا من 218 مباراة

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