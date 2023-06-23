عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر شق حنجري طارئ.. إنقاذ حياة حاج إندونيسي بعد اختناقه

صدى البلد

أوضحت وزارة الصحة السعودية بأن فريقاً طبياً من مركز "جراحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة" بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة قد نجح في إنقاذ حياة حاج إندونيسي في العقد السادس من العمر، عقب تعرضه لانسداد حاد بالمجرى التنفسي العلوي بسبب ورم بالغدة الدرقية سريع الانتشار خلال تواجده بمقر سكنه لأداء فريضة الحج.


وبحسب وسائل إعلام سعودية، بينت الوزارة أنه تم استقبال المريض عبر خدمة الخط الساخن لإنقاذ الحياة من خلال الطوارئ، ليتم على وجه السرعة القيام بعمل أشعة مقطعية للرقبة والصدر، أظهرت نتائجه وجود ورم في الغدة الدرقية منتشراً إلى الحنجرة وغضروف القصبة الهوائية الحلقة الأولى والثانية.

 

كما تبين بالأشعة وجود ضيق حاد في مجرى للهواء كاد أن يؤدي لاختناقه، حيث تقرر وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لإنقاذ حياته، ولصعوبة وخطورة إدخال أنبوب التخدير لضيق مجرى التنفس، وأيضا صعوبة عمل الشق الحنجري لوجود الورم على المجرى التنفسي، تم التواصل مع قسم جراحة القلب لعمل تقنية الأكسدة الغشائية للتنفس الخارجي (جهاز يوضع على شرايين القلب الأساسية وتمد الدم بالأوكسيجين بدل الرئة) يتم عمله في حالة عدم القدرة على إدخال أنبوبة التنفس الصناعي أو استحالة عملية الشق الحنجري والمريض مستيقظ.

 

وأضافت: "بأن الفريق الطبي قام بتحضير جهاز القلب المفتوح، وعمل التجهيزات اللازمة لتوصيل المريض بتقنية الأكسدة الغشائية للتنفس الخارجي، وتم إدخال أنبوبة حنجرية صغيرة جدا (5 ملم) عن طريق المنظار للحنجرة من الأنف للقصبة الهوائية، وبالتالي تم إنقاذ المريض بإدخال الأوكسجين إلى الرئتين وعمل عملية الشق الحنجري، وتم استئصال الجزء المسبب لضيق مجرى التنفس من الورم، حيث تم نقل المريض إلى العناية المركزة حتى استقرت حالته، وخرج المريض ولله الحمد، ليتمكن من العودة لإكمال مناسك الحج، واستكمال بقية علاجه لإزالة بقية الورم بعد الانتهاء من أداء نسكه".

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

بيان عاجل من السعودية بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحجاج في مكة والمدينة

وزارة الصحة السعودية السعودية الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة إنقاذ حياة حاج إندونيسي فريضة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ