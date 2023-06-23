عبر شق حنجري طارئ.. إنقاذ حياة حاج إندونيسي بعد اختناقه

أوضحت وزارة الصحة السعودية بأن فريقاً طبياً من مركز "جراحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة" بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة قد نجح في إنقاذ حياة حاج إندونيسي في العقد السادس من العمر، عقب تعرضه لانسداد حاد بالمجرى التنفسي العلوي بسبب ورم بالغدة الدرقية سريع الانتشار خلال تواجده بمقر سكنه لأداء فريضة الحج.



وبحسب وسائل إعلام سعودية، بينت الوزارة أنه تم استقبال المريض عبر خدمة الخط الساخن لإنقاذ الحياة من خلال الطوارئ، ليتم على وجه السرعة القيام بعمل أشعة مقطعية للرقبة والصدر، أظهرت نتائجه وجود ورم في الغدة الدرقية منتشراً إلى الحنجرة وغضروف القصبة الهوائية الحلقة الأولى والثانية.

كما تبين بالأشعة وجود ضيق حاد في مجرى للهواء كاد أن يؤدي لاختناقه، حيث تقرر وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لإنقاذ حياته، ولصعوبة وخطورة إدخال أنبوب التخدير لضيق مجرى التنفس، وأيضا صعوبة عمل الشق الحنجري لوجود الورم على المجرى التنفسي، تم التواصل مع قسم جراحة القلب لعمل تقنية الأكسدة الغشائية للتنفس الخارجي (جهاز يوضع على شرايين القلب الأساسية وتمد الدم بالأوكسيجين بدل الرئة) يتم عمله في حالة عدم القدرة على إدخال أنبوبة التنفس الصناعي أو استحالة عملية الشق الحنجري والمريض مستيقظ.

وأضافت: "بأن الفريق الطبي قام بتحضير جهاز القلب المفتوح، وعمل التجهيزات اللازمة لتوصيل المريض بتقنية الأكسدة الغشائية للتنفس الخارجي، وتم إدخال أنبوبة حنجرية صغيرة جدا (5 ملم) عن طريق المنظار للحنجرة من الأنف للقصبة الهوائية، وبالتالي تم إنقاذ المريض بإدخال الأوكسجين إلى الرئتين وعمل عملية الشق الحنجري، وتم استئصال الجزء المسبب لضيق مجرى التنفس من الورم، حيث تم نقل المريض إلى العناية المركزة حتى استقرت حالته، وخرج المريض ولله الحمد، ليتمكن من العودة لإكمال مناسك الحج، واستكمال بقية علاجه لإزالة بقية الورم بعد الانتهاء من أداء نسكه".