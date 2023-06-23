بيان عاجل من السعودية بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحجاج في مكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 64792 حاجًا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "هذا العدد كان منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ذي الحجة 1444هـ".

أعداد كبيرة

من جانبه، أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

أضاف في كلمة حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.

كما لفت إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

جاء ذلك في حين خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع "اقوستا 139" تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.