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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تعلن استعداداتها لموسم الحج 2023

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الخميس، استعدادها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الصحة السعودية في بيانها أن المستشفيات والمراكز الصحية، والمراكز المتخصصة بجميع المستلزمات الخاصة بالصحة الوقائية مثل أدوات الوقاية الشخصية على أتم استعدادتها، وهناك أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة؛ التي تستخدم في غرف عزل المرضى، وأحدث أجهزة تطهير البيئة.

 كما وفرت الوزارة المستلزمات والأجهزة التي تسهم في الخدمات الوقائية، وتعزيز الفرز التنفسي الوقائي، وتجهيز غرف العزل، وكل ما يسهم في تعزيز الحالة الصحية للحجاج، وذلك من خلال المتابعة والتقييم المستمر والذي تم التحضير له مبكرا وفق أفضل المعايير الوطنية التابعة لوزارة الصحة أو العالمية المعتمدة، عبر أفضل الكفاءات من المختصين في مكافحة العدوى والصحة الوقائية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن التوعية والتدريب سواء للعاملين في الإدارة أو المكلفين بخدمة الحجاج والمراجعين تعد من أهم العوامل المساعدة لإنجاح خطة العمل خلال حج هذا العام.

وأكدت الوزارة أن أقسام مكافحة العدوى والصحة الوقائية تسهم في توعية المراجعين والمرضى بأهمية الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى إعادة تدريب جميع المكلفين بالمستشفيات وجميع المراكز الصحية والفرق الميدانية بأساسيات مكافحة العدوى ومتابعة الممارسات لتصحيحها.
 

إحترازية الإجراءات الإجراءات الوقائية والاحترازية الاجراءات الوقائية الخدمات الوقائية الصحة السعودية

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