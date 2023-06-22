نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

مع بدء موسم الحج واستعداد العديد من الحجاج للسفر لأداء مناسك الحج قد يتعرضون لبعض الأمراض التنفسية والتي تؤثر على صحتهم سلبياً.

ويقدم الدكتور الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، مجموعة من النصائح للحجاج من أجل وقاية انفسهم من الأمراض التنفسية.

وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم، أنه يجب الحرص على ارتداء الكمامة والبعد عن أي مريض يقوم بالسعال أو العطس، مع الحرص بشكل دائم على النظافة الشخصية والبدنية، أيضا الحرص على نظافة الفم والاسنان والأنف.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أنه على مريض الصدر مراجعة الطبيب المختص قبل السفر واتباع كافة الارشادات التي يقولها له، لافتا إلى أنه يجب أن يأخذ معه جميع أدويته كاملة وتناولها بانتظام، خاصة البخاخ.

ونصح الدكتور أيمن السيد سالم، مريض الحساسية الصدرية بتناول السوائل باستمرار لتجنب الجفاف الذي يؤثر سلبيا على الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى تدهور حالته اثناء السفر.

وشدد سالم، على ضرورة تجنب التواجد في الازدحام وأداء المناسك في أوقات تخف بها تكدس الحجاج، ويجب الحرص دائما على وجود البخاخ معهم باستمرار لإنقاذ تدهور الحالة في أي وقت.

وفي النهاية توجد العديد من المراكز الصحية فإذا شعرت بتدهور حالتك من الأفضل التوجه الي اي مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.