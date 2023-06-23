وزيرة الخزانة الأميريكة: مطلوب 2000 مليار دولار من البنوك المتعددة الأطراف للتنمية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إنها تريد أنه في العامين الاخرين شعرت بالتقدم للامام، مضيفه أنها تريد التحدث إلى ثلاث مجالات مهمين.



وأضافت وزيرة الخرانة الأميركية، أنها تدعو للتطوير من البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والتحديات بالنسبة للمناخ والمشاكل الصحية وجائحة كورونا وعلى هذه البنوك مواجهة التحديات بسرعة شديدة وعلي البنوك المتعددة الأطراف أن تستئصل الفقر، وعليها أن تدفع عملية النمو إلى الأمام .



وأشارت إلى أنه تم توحيد نموذج عالمي وتم تحرير ٥٠ مليون دولار إضافية بالنسبة للعشرة سنوات القادمة من إجل التنمية، وتأمل أن تخصص هذه البنوك 2000 مليار دولار في مجال القروض.