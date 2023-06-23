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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري تروي تفاصيل فقدان متعلقاتها الشخصية

راندا البحيري
راندا البحيري

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن تعرضها لفقدان متعلقاتها الشخصية أثناء رحلتها مع إحدى الشركات الخاصة.

وكتبت راندا البحيري، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”: “الاستاذ اسماعيل من شركة ركبت معاه من المهندسين للهرم ونسيت معاه شنطة فيها حاجتي”.

وتابعت قائلة: " بعد إذن الشركة المحترمة ياريت تردوا عليّ علشان مش عارفة أجيب نمرة موبايله و لا حضراتكم راضيين تدوهاني و لا عارفه أعمل إيه شكراً جداً .. و بعد اذن الجمهور هنا لو سمحتم اعملوا منشن علشان أنا مش عارفه البيدج دي صح ولا غلط اصلا. شكرا ليكم”.

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يذكر أن أثارت الفنانة راندا البحيري الجدل بأجابتها علي سوأل احد متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وجاء السؤال كالاتي: لية مش متجوزة لحد دلوقتي وعلقت كالاتي: مكسلة.


وكانت  راندا البحيري، أبدت إعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنيه.


وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة  شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.

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