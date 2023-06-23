عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

علم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.


ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عدد من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

في الوقت نفسه يستعد محمد فراج لعرض فيلمه الجديد “فوي فوي"، شهر يوليو المقبل، ومن ناحية اخري يستأنف محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وكان مقررا عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ثم تم تأجيله، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.


زواج بسنت شوقي ومحمد فراج:

تزوج الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، في حفل زفاف شاهده الملايين من الجماهير العربية في مصر والوطن العربي، في مايو من العام الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

أقيم حفل الزفاف في سهل حشيش، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من مقاطع الفيديو لاستعدادات النجمة بسنت شوقي، لحفل زفافها على النجم محمد فراج، آنذاك.

محمد فراج بسنت شوقي شائعات طلاق فوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

الظهور الأول لـ ميرهان حسين بعد عودتها من الاعتزال.. تفاصيل

زوجة أحمد سعد تكشف عن حملها الثاني بجلسة تصوير جريئة

نشرة الفن.. وفاة والد الفنانة أروى جودة وتشييع جنازته ظهر اليوم.. وشائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

طارق الشناوي يعلن أسماء مديري مهرجان الجونة فى دورته السادسة وموعد افتتاحه

يا أبو مخ ألماظ.. رمضان يرد على أمير كرارة بعد إشادته بجعفر العمدة

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

إيهاب عبد الواحد يحصد جائزة أفضل ملحن بحفل توزيع جوائز الميما

ترشيحاتنا

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ