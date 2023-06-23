تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

علم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.



ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عدد من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

في الوقت نفسه يستعد محمد فراج لعرض فيلمه الجديد “فوي فوي"، شهر يوليو المقبل، ومن ناحية اخري يستأنف محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وكان مقررا عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ثم تم تأجيله، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.



زواج بسنت شوقي ومحمد فراج :

تزوج الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، في حفل زفاف شاهده الملايين من الجماهير العربية في مصر والوطن العربي، في مايو من العام الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

أقيم حفل الزفاف في سهل حشيش، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من مقاطع الفيديو لاستعدادات النجمة بسنت شوقي، لحفل زفافها على النجم محمد فراج، آنذاك.