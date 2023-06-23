أستاذ علوم سياسية: العالم يشهد تغيرات على مستوى النظام الاقتصادي والتمويلي

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد قمة مهمة وتضم العديد من رؤوساء الدول بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم طرح العديد من القضايا المهمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وهذا يتناسب مع تغيرات جوهرية يسدها العالم في الآونة الاخيرة سواء كانت هذه التغيرات على المتسوي السياسي الدولي، مضيفا أننا في الطريق إلى نظام دولي متعدد الأغراض أو تغيرات على مستوي النظام الاقتصادي الدولي والنظام التمويلي الدولي.



وأكد بدر الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن هذه القمة ناقشت هذه الأمور والتحديات التي تواجه كوكب الأرض، فهي تحديات لا تواحه مجموعة محددة من الدول النامية فقط بينما تواجه الجميع مثل تحديات المناخ وتحديات الجائحة والتحديات الصحية، والتحدي السلمي في الدول النامية والتي تؤثر على الناحية السياسية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه القمة لها أهميتها في هذا الإطار، لأنها تواجه من منظور شامل للتحديات.



وأوضح، أن الفكرة الرئيسية التي يناقشها الرؤوساء والزعماء إن الأمر يتطلب تضافر الجميع حتي لو كانت هناك بعض التضحيات الاقتصادية، فهناك طروحات عن فرض ضريبة ميسرة على الكربون والهدف هو حماية الكوكب من التلوث المناخي والتأكل في طبقة الأوزون وأن يتم التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، وكل هذا يحتاج إلى تضافر الجهود ويحتاج أن تقدم الدول المتقدمة نوع من الدعم.