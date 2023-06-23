عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. المسلمون يحيون ذكرى إمام الحنفاء في بيت الله الحرام.. هذه الأعمال تعادل الحج والعمرة في الثواب

أنواع الحج
أنواع الحج

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية. 

 

دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي .. 4 كلمات رددها في ساعة الجمعة

 

هذه أنواع الحج .. دار الإفتاء توجه رسالة إلى ضيوف الرحمن

 

الابن البار إسماعيل عليه السلام | ننشر خطبة الأوقاف في عيد الأضحى

 

مغفرة الذنوب والعتق من النيران| علماء الأزهر والأوقاف يوضحون فضل يوم عرفة

 

خطيب المسجد الحرام: ذكرى إمام الحنفاء تتجدد ببيت الله ومشاعره المباركة

 

الفرق بين الهدي والأضحية ومقاصدهما السامية

 

أعمال تعادل الحج والعمرة في الثواب .. احرص عليها طوال حياتك

 

النشرة الدينية دعاء 5 ذي الحجة المسجد النبوي أنواع الحج الابن البار إسماعيل عيد الأضحى العتق من النيران فضل يوم عرفة الفرق بين الهدي والأضحية اعمال تعادل الحج والعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

وفاة والدة محمد السعدني

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مانو .. كواليس تصوير مشاهد الأسد مع تامر حسني في فيلم تاج

والدة أصغر متوفى بـ غواصة استكشاف تيتانيك تعلن عن رسالة مؤثرة لنجلها

منك لله .. تطوّر مفاجئ بسبب إصابة مصطفى قمر في عينه

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق كامل في هجوم المستوطنين على ترمسعيا

تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

فيديو

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ