النشرة الدينية.. المسلمون يحيون ذكرى إمام الحنفاء في بيت الله الحرام.. هذه الأعمال تعادل الحج والعمرة في الثواب

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.
دعاء 5 ذي الحجة من المسجد النبوي .. 4 كلمات رددها في ساعة الجمعة
هذه أنواع الحج .. دار الإفتاء توجه رسالة إلى ضيوف الرحمن
الابن البار إسماعيل عليه السلام | ننشر خطبة الأوقاف في عيد الأضحى
مغفرة الذنوب والعتق من النيران| علماء الأزهر والأوقاف يوضحون فضل يوم عرفة
خطيب المسجد الحرام: ذكرى إمام الحنفاء تتجدد ببيت الله ومشاعره المباركة
الفرق بين الهدي والأضحية ومقاصدهما السامية
أعمال تعادل الحج والعمرة في الثواب .. احرص عليها طوال حياتك