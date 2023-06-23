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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقاصد مصر السياحية تحضر بقوة في إيطاليا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر ولا سيما في ضوء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الوزير مؤخراً للعاصمة الإيطالية روما.

حضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الإيطالية روما والتي قام خلالها بعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي والاستماع لمقترحات الشركاء المهنيين في إيطاليا في هذا الشأن.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية السوق الإيطالى حيث يعد من الأسواق السياحية المهمة المصدرة للسياحة لمصر، لافتاً إلى آخر مستجدات وتطورات حركة السياحة الوافدة منه لمصر خلال الأشهر الماضية.

كما تم مناقشة مقترحات للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في السوق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وخاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وتم التباحث أيضاً حول مقترح تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الترويجية المحلية والدولية في مصر بالأماكن السياحية والأثرية المختلفة لجذب السائحين لمصر من خلال مثل هذه الأحداث الترفيهية وهو ما يساهم في الترويج للمنتجات السياحية بمصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي.

شهر يونيو كان قد شهد تيسير أول رحلة طيران منتظمة لشركة Wizz Air للطيران قادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا إلى مطار سفنكس الدولى، وذلك في إطار قيام الشركة بالبدء في تسيير رحلات طيران جديدة مباشرة إلى مطار سفنكس الدولى من مدينتى ميلانو وروما بدولة إيطاليا.
 

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وزير السياحة والاثار سفير دولة إيطاليا إيطاليا مصر أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الحركة السياحية الوافدة

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