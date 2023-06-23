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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادى سينما الأوبرا يعرض موسيقى في بر مصر بالإسكندرية

صدى البلد

يعرض نادى سينما الاوبرا الفيلم التسجيلي موسيقى فى بر مصر "الزمان" وذلك في السابعة مساء السبت 24 يونيو بمسرح سيد درويش " أوبرا إسكندرية " .

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمركز القومي للسينما وبمناسبة باليوم العالمي للموسيقى. 

 ويعقب عرض الفيلم ندوة تستضيف كل من الدكتورة رانيا يحيي أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ، المخرجة حنان راضي والدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون ويديرها الناقد السينمائى أحمد النبوي ومن اعداد سماح عبد اللاه .

الفيلم من انتاج قنوات النيل المتخصصة ويستعرض إسهامات مصر في التطور الموسيقى منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم .

وعلى جانب اخر تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بعيد الأضحى المبارك حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 26 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

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يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الأعمال الدينية والاناشيد والابتهالات منها فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى ، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله ، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش ، قسماً بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبد الله ، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي ، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، التكبيرات من التراث الديني ، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي ، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة ، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي .. أداء ولاء رميح ، بلال مختار ، تامر ناجح ، حسام صقر ، طه حسين ، أحمد حسن ، حسام صالح ، أحمد العمري .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى ، شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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