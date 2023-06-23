وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

أفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية أن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن بلاده أعلنت تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل إلى ما بعد الصيف، دون الإدلاء بتفاصيل.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن اتفاق التطبيع مع إسرائيل والذي جاء ضمن ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام" أتاح زخم غير مسبوق في العلاقات المغربية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين قفزت بنسبة 160%.

وأضاف بوريطة الذي في كلمة له عبر تقنية الفيديو أمام 1500 مشارك في منتدى اللجنة اليهودية الأمريكية AJC العالمي، إن هذا الاتفاق ساهم في تحقيق نمو “غير مسبوق” في تجارة المغرب مع إسرائيل.

وأوضح بوريطة حسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أن العلاقات الثنائية مع إسرائيل تتحسن على جميع المستويات، ولأن المغرب قد استقبل أكثر من 12 زيارة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، فضلا عن زيادة بمقدار 5 أضعاف في عدد السياح الإسرائيليين خلال العامين الماضيين.