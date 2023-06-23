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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل البنك الأهلي وطلائع الجيش بـ كأس مصر

صدى البلد

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع يينهما بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ،  موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود

بينما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:-

 حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم ..  كريم طارق ، بول جوليوس .

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