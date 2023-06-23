الصين تتقدم بطلب عاجل للعالم بخصوص أوكرانيا

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن بلاده تأمل أن يمتنع المجتمع الدولي عن تأجيج الصراع في أوكرانيا، محذرا من أن استمرار الأعمال العدائية، محفوف بمخاطر جديدة.

وقال شوانغ، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأعمال العدائية في أوكرانيا تمر بمرحلة تأجيج. تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هو تذكير بأنه إذا استمرت الأعمال العدائية، فستظهر مخاطر جديدة".

وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن يمتنع المجتمع الدولي عن تأجيج التوتر.

كانت قد قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن بكين تستدعي سفير أمريكا للاحتجاج على تصريحات بايدن حول الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق، قالت سفارة الصين في واشنطن، اليوم، إن أمريكا ستتحمل العواقب لو لم تصحح ما قاله بايدن عن رئيسنا.

وقد صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، لم يكن لديه كل المعلومات حول حادثة البالون وكان "مستاء للغاية" بسبب هذا، لأنه "إحراج كبير للديكتاتوريين”.