دا سيلفا: لا أعرف لماذا تستخدم الصين والبرازيل الدولار وليس عملاتنا الوطنية؟

قال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر القمة بباريس، أن البعض يقلق عندما يطرح عملة جديدة للتجارة، ولكنه لا يعرف لماذا تستخدم البرازيل والأرجنتين الدولار و يريد أستخدام عملاتهم الوطنية.



ونوه الرئيس البرازيلي، إلى أستخدام البرازيل والصين للاستثمار بعملاتهم وليس بالدولار.



واكد الرىيس البرازيلي أنه يريد أن يقدم الأفكار والاقتراحات المختلفة، لانهم علينا أن يتحدثون مع الاشخاص اللذين يعانون من عدم المساواة، وان هذه مشكلة الجميع وليس مشكلة طرف واحد فقط، وأن عليهم أن يقدوا الأفكار والحلول المختلفة، وان على جميع الدول أن ينظرون إلى ما حدث في دول الأتحاد الأوروبي.