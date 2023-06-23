وضع خطة تأمين صحي كبرى بـ مستشفيات فاقوس المركزي والحميات

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات فاقوس المركزي، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، والتأكد من جاهزية المستشفى لتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال عطلة عيد الأضحى 2023.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، مشدداً على تعزيز القوي البشرية من الأطباء في التخصصات المختلفة بالقسم، ومؤكداً على أهمية سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية والمصابين بقسم الإستقبال، وسرعة تحويلهم للأقسام الطبية الأخرى في حالة الاحتياج.

وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بسرعة تحويل حالة للعناية المركزة بعد استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية والخدمات اللازمة لها بالاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ومن تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، متفقدا وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما حرص على الاستماع إلى عدد منهم، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، ومشددا على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين للأقسام الطبية بالمستشفى، وموجها بسرعة تفعيل قسم داخلي لأمراض الدم، لخدمة مرضى انيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" وغيرهم، مع متابعة توفير أكياس الدم لهم، وفقاً لفصيلة كل مريض.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى حميات فاقوس، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، متابعاً انتظام عمل عيادة عقر الحيوان، والتي وجه بنقلها خلال الزيارة السابقة يوم الأربعاء الماضي من مستشفى فاقوس المركزي إلى مستشفى الحميات، وتم على الفور نقل الأمصال، والفريق الطبي المكلف بالعمل إلى الحميات، متفقدا المكان الجديد للعيادة، وقام بمناظرة سجلات التردد على العيادة، حيث بلغ عدد الحاصلين على أمصال ١٠ حالات حتى الآن، متفقدا أداء العمل بقسم الاستقبال، ومؤكداً على الفرق الطبية بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.