الشعب المصري أبدع.. ضياء رشوان: شاركت في ثورة يناير وكنت مع المعارضة|فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن ثورة 25 يناير حدث جديد لم نلمسه من قبل.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»،: "شاركت في ثورة يناير وكنت بمعسكر المعارضة"، لافتا: "99% ممن شاركوا في 25 يناير ليسوا سياسيين".

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،: "سيناريو 25 يناير تكرر في 30 يونيو"، موضحا: "الشعب المصري أبدع بدخوله ثورتي يناير ويونيو".

وأوضح أن ثورات التاريخ المصري اختلفت عن ثورتي يناير ويونيو، مشيرا إلى أن الرابط ما بين ثورتي يناير ويونيو هو إسقاط الحكم.