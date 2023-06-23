محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

وضعت سيدة من كينيا طفلها على متن قطار خلال رحلة من العاصمة نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.



وقالت شركة السكك الحديد الكينية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "يُسعدنا أن نشارك قصة مؤثرة عن أمّ استقبلت مولودها الجديد على متن قطار ماداراكا السريع".

ونشرت صورًا تُظهر المرأة والمولود محاطين بالموظفين والركاب المبتهجين.



وانهالت التعليقات على الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، بينما نالت الواقعة إعجاب الكثيرين.

وجاء في المنشور الذي حصد أكثر من 2400 علامة إعجاب، أنه بعد الولادة، "نُقلت المرأة إلى مستشفى مرياكاني الإقليمي للحصول على مزيد من المساعدة الطبية".

وأكد المنشور أنّ "كلًا من الأم والطفل بخير، أطيب التمنيات لها".

وخدمة القطارات هذه جزء من سكة حديد "ستاندرد جوج"، وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963.