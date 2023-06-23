عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

سيدة تلد طفلا على
سيدة تلد طفلا على متن قطار

وضعت سيدة من كينيا طفلها على متن قطار خلال رحلة من العاصمة نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

txt

زعيمها سائق ميكروباص.. العثور على 300 جثة لجماعة دينية متطرفة في كينيا| ما القصة؟


وقالت شركة السكك الحديد الكينية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "يُسعدنا أن نشارك قصة مؤثرة عن أمّ استقبلت مولودها الجديد على متن قطار ماداراكا السريع".

 ونشرت صورًا تُظهر المرأة والمولود محاطين بالموظفين والركاب المبتهجين.


وانهالت التعليقات على الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، بينما نالت الواقعة إعجاب الكثيرين.

 

 وجاء في المنشور الذي حصد أكثر من 2400 علامة إعجاب، أنه بعد الولادة، "نُقلت المرأة إلى مستشفى مرياكاني الإقليمي للحصول على مزيد من المساعدة الطبية".

 

وأكد المنشور أنّ "كلًا من الأم والطفل بخير، أطيب التمنيات لها".

 

وخدمة القطارات هذه جزء من سكة حديد "ستاندرد جوج"، وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963.

سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى النفسية وعلاج الإدمان في بورسعيد

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

بيبتزني وبيعتدي عليا جنسيا| حكاية مطربة شهيرة مع عنف زوجها الملحن: “هربانة منه.. أنقذوني”

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

موضوعات متعلقة

من ملامح وجهك | الذكاء الاصطناعي يتنبأ بآرائك الشخصية

تشارك في الأولمبياد القادمة.. مركبات أجرة طائرة تبدأ في تنفيذ أولى مهامها

أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالسرطان .. تعرف عليها

روب من الفلوس.. أب يحتفل بتخرج ابنته بطريقة تثير الجدل

رصد أسماك قرش قاتلة بمحيط تيتانيك..هل طاقم الغواصة المفقودة على قيد الحياة؟

مكتوبة بخط اليد.. رسالة أخيرة من أحد ركاب سفينة تيتانيك إلى شقيقه

أسرار الكون .. مسبار إقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري .. صور

5.5 مليار يورو.. خطوة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

الرئيس الروسي يمنح سفير قطر وسام الصداقة لتعزيز العلاقات بين البلدين

بشكل كبير | الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس عيد الأضحى 2023

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

حسام موافي يكشف مضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

لا ترتكب هذه الأخطاء عند تخزين اللحم في عيد الأضحى.. احذرها

لبست الحجاب .. ياسمين عز تثير الجدل في برنامجها الليلة

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ