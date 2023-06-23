كأس مصر.. زيزو يتقدم للزمالك أمام فاركو من ركلة جزاء

أحرز أحمد سيد زيزو هدف فريق الزمالك الأول فى شباك فاركو من ركلة جزاء في المباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

بدأ اللقاء باستحواذ لاعبو الزمالك على الكرة فى منتصف الملعب وقاد ابراهيما نداي نجم الفارس الأبيض هجمة عنترية من الجهة اليمني ونجح فى الحصول على ضربة ركنية عقب اصطدام الكرة بقدم أحد مدافعي فاركو.

وتعرض حارس فاركو إلى الإصابة عقب خروجه على احدى الكرات الخطيرة لصالح الزمالك اصطدم خلالها بأحد زملائه وخضع الي العلاج من قبل الجهاز الطبي.

وفى الدقيقة الرابعة تسبب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك فى إصابة محمد سعيد شيكا حارس فاركو عقب الالتحام معه داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمود حمادة لاعب فاركو في الدقيقة السادسة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد صبحي حارس الزمالك بأطراف أصابعه الي ضربة ركنية.

وأنقذ محمد سعيد شيكا حارس فاركو مرماه فى الدقيقة الثامنة وأبعد كرة ماكرة ارسلها شيكابالا نجم الزمالك الي خارج منطقة الجزاء.

وأبعد السنغالي ابراهيما نداي لاعب الزمالك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء الي رمية تماس قبل ان تصل الي رأس شكرى نجيب مهاجم فاركو في الدقيقة العاشرة.

وتسلم احمد فتوح لاعب الزمالك تمريرة من زيزو أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليمني تعلو عارضة مخمد سعيد شيكا حارس فاركو في الدقيقة الحادية عشرة.

واحتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 16 ركلة جزاء لصالح احمد سيد زيزو نجم الزمالك عقب تعرضه للعرقلة من احمد عوض مدافع فاركو.

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى شباك فاركو بعدما سدد ركلة جزاء فى شباك محمد سعيد شيكا في الدقيقة 18.

وضم تشكيل الزمالك أمام فاركو كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري