أخبار التوك شو| الشرقية للدخان تحسم أسعار السجائر.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

رد هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، على سؤال بشأن اختفاء بعض أنواع السجائر من السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

هل تسبب أمراض القلب تلعثمًا في الكلام .. حسام موافي يجيب| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أمراض القلب، لها العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.



بعد كارثة الغواصة تيتان .. أستاذ طب نفسي: حب المغامرة اضطراب شخصي

قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، إن البعض يعتقد أن الأثرياء الذين كانوا على متن الغواصة تيتان إما مجانين أو أغبياء، لكن الحقيقة أن الشخصية المحبة للمغامرة تعاني من نوع من أنواع اضطرابات الشخصية، ولها عامل بيولوجي.



ضياء رشوان : الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة .. فيديو

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»،: "جماعة الإخوان لديهم خصومة مع القضاء دون سبب"، لافتا: "الإخوان لم يروا ولم يدركوا الموقف في 30 يونيو".



بكري: الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من اللقطات الأرشيفية لأحداث ثورة 30 يونيو حتى صدور بيان الـ3 يوليو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصري.



بالعلاقات| ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، الفنانة ميريهان حسين، والتي كشفت تفاصيل خاصة عن عودتها من اعتزال الفن.



بعد صورتها بدون فلتر .. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء |شاهد

خصصت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، فقرة عن لف الحجاب للفتيات، موضحة طرق لف الحجاب ومنها التركي وفي المناسبات والأفراح.



الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفصيل حالة الطقس، مشيرة إلى انه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية.

المفتي: نفتخر بوقوفنا في صف الوطن وخدمة الدين والإنسانية.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال حول مدى انزعاجه من الهجوم على شخصه وعلى دار الإفتاء المصرية جراء محاربة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.