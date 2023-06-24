عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الشرقية للدخان تحسم أسعار السجائر.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها
رد هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، على سؤال بشأن اختفاء بعض أنواع السجائر من السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

 

هل تسبب أمراض القلب تلعثمًا في الكلام .. حسام موافي يجيب| فيديو
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،  أن أمراض القلب، لها العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.


بعد كارثة الغواصة تيتان .. أستاذ طب نفسي: حب المغامرة اضطراب شخصي
قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، إن البعض يعتقد أن الأثرياء الذين كانوا على متن الغواصة تيتان إما  مجانين أو أغبياء، لكن الحقيقة أن الشخصية المحبة للمغامرة تعاني من نوع من أنواع اضطرابات الشخصية، ولها عامل بيولوجي.


ضياء رشوان : الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة .. فيديو
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»،: "جماعة الإخوان لديهم خصومة مع القضاء دون سبب"، لافتا: "الإخوان لم يروا ولم يدركوا الموقف في 30 يونيو".


بكري: الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من اللقطات الأرشيفية لأحداث ثورة 30 يونيو حتى صدور بيان الـ3 يوليو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصري.


بالعلاقات| ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني
استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، الفنانة ميريهان حسين، والتي كشفت تفاصيل خاصة عن عودتها من اعتزال الفن.


بعد صورتها بدون فلتر .. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء |شاهد
خصصت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، فقرة عن لف الحجاب للفتيات، موضحة طرق لف الحجاب ومنها التركي وفي المناسبات والأفراح.


الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفصيل حالة الطقس، مشيرة إلى انه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية.

 

المفتي: نفتخر بوقوفنا في صف الوطن وخدمة الدين والإنسانية.. فيديو
رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال حول مدى انزعاجه من الهجوم على شخصه وعلى دار الإفتاء المصرية جراء محاربة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.

برامج التوك شو أستاذ الحالات الحرجة اضطرابات الشخصية أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني 30 يونيو السجائر الصحفي ضياء رشوان الشرقية للدخان القوات المسلحة الكاتب الصحفي ضياء رشوان برنامج كلام الناس ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

ترشيحاتنا

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

أخبار التوك شو| الشرقية للدخان تحسم أسعار السجائر.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

سهام صالح: الزمالك "مطلبش" مباراة ودية مع المصري ومدحت عبد الهادي بيجامل الجلاصي

هيئة تنشيط السياحة: لدينا مميزات نستطيع المنافسة بها في الأسواق الدولية

فيريرا بيعاند.. محمد صلاح يكشف أسباب إنهيار فريق الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ