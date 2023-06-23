عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من اللقطات الأرشيفية لأحداث ثورة 30 يونيو حتى صدور بيان الـ3 يوليو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصري.

 

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤسسات الدولة كانت تتعرض لمؤامرة من قبل جماعة الإخوان أثناء فترة حكمهم، لأن هدفهم كان تحقيق مطالب الجماعة دون النظر لمطالب الشعب.


وتابع: عقب اختطاف الجنود المصريين في سيناء، خرج الرئيس الإخواني وطالب بالحفاظ على حياة الخاطفين والمختطفين، وهذه رسالة قوية على علاقة الجماعة بالخاطفين، وعرض مجموعة من مطالب الجماعة الإرهابية، وهي:


وأوضح بكري، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة «المشير عبدالفتاح السيسي» رفض هذه المطالب، وكان يريد الهجوم على هؤلاء الخاطفين، وتحرير جنودنا منهم ولكن الرئيس الإخواني رفض تدخل الجيش.

موقف القضاء من تدخل الإخوان


وأشار بكري إلى أن موقف المستشار أحمد الزند، وتصديه لتدخل الإخوان في القضاء كان قويا، ووقف إمامهم ورفض الانصياع لمطالبهم، وهذه المواقف من الأشياء الخالدة في ذاكرتنا.


وأما عن مؤتمر دعم سوريا، أوضح بكري، أن الإخوان الإرهابيين كفروا كل من كان يعارضهم، وتم توجيه اتهامات للمعارضة والجيش في هذا المؤتمر، وقام بقطع العلاقات مع النظام السوري، إغلاق سفارة سوريا في القاهرة، وسحب القائم بأعمال السفير المصري بدمشق.

أحداث ثورة 30 يونيو الإعلامي مصطفى بكري الجماعة الارهابية القوات المسلحة النظام السوري جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

ترشيحاتنا

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ