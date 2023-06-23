بغرض استهداف مصر.. مصطفى بكرى: الدول العربية تتعرض لمؤامرة لزعزعة المنطقة| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث فى قمة الميثاق المالي العالمي الجديد عن ملف حقوق الإنسان.

وأضاف بكرى، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسى أكد هناك أكثر من 27 ألف مواطن أفريقي فقدوا حياتهم بسبب الهجرة غير الشرعية.

مصر قلب العروبة

وتابع مصطفى بكرى، أن مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف من عدة جنسيات، معبقا:" مصر قلب العروبة، وأراضها دائما مسكن لجميع المواطنين العرب، كما أن انضمام سوريا لجامعة الدول العربية أمر طال انتظاره، ويجب على جميع أبناء سوريا التكاتف والتوحد من أجل إعمار سوريا.



وأشار بكري إلى ان العديد من الدول العربية تتعرض لمؤامرة حقيقة هدفها زعزعة المنطقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المؤامرات في المنطقة هي استهداف مصر.