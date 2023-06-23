هل تسبب أمراض القلب تلعثمًا في الكلام .. حسام موافي يجيب| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أمراض القلب، لها العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن من أبرز المضاعفات التي تنتج عن أمراض القلب، تلعثم اللسان، أو وجود صعوبة في الكلام.

ما الصمام الأورطي



وتابع: مرض الصمام الأورطي أحد أنواع أمراض القلب، ولا يعمل الصمام بين الغرفة السفلية اليسرى للقلب (البطين الأيسر) والشريان الرئيسي للجسم (الأورطي) على نحو سليم.

وأوضح موافي، أن الصمام الأورطي يساعد في الحفاظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح عبر القلب، ويمكن أن يؤثر الصمام الأورطي على المريض في تدفق الدم إلى بقية أجزاء الجسم والقلب.