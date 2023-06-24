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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الرئيسي استعدادا للقاء النيجر فى بداية مشواره الأفريقي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر  ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل لاعبي المنتخب الأولمبي وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، 

 

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المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته

ويختتم المنتخب الأولمبي تدريباته غدا استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

وشهد المران الرئيسي الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي ، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا .

وتنطلق منافسات البطولة غدا السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط بمشاركة المنتخب الأولمبي.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : المنتخب الأولمبي ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

المنتخب الأولمبي دورة الألعاب الأولمبية باريس ميكالي اتحاد الكرة محمد بركات

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