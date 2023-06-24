حسين هريدي: قمة "ميثاق التمويل العالمي" في غاية الأهمية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة "ميثاق التمويل العالمي" في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنها مرتبطة بثلاثة مؤتمرات هامة ستعقد في نهاية العام الجاري، وهم اجتماع البنك الدولي في المغرب، وقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند في سبتمبر المقبل، ومؤتمر كوب 28 في الإمارات قبل نهاية العام.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قمة باريس الحالية سترفع مجموعة من المقترحات والتوصيات، موضحا أن دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس السيسي للمشاركة في قمة باريس تعكس اهتمام فرنسا بالرؤية المصرية والتجربة التنموية المصرية في الظروف الدولية المرتبكة والمعقدة.



وتابع أن الرئيس السيسي انتهز فرصة المشاركة المصرية في باريس، وطرح رؤية مصر لقضيتين، الأولى ما أشار إليه الرئيس بإعادة النظر في النظام الدولي متعدد الأطراف الاقتصادي والمالي، واستعراض التجربة التنمية المصرية وتجربة تحديث مصر في السنوات القليلة الماضية.