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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب فهمي: فكرت في عمل 10 مسرحيات أون لاين خلال فترة كورونا

الفنان إيهاب فهمى
الفنان إيهاب فهمى

قال الفنان إيهاب فهمى رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن المسرح حياة للفنان ، مشيرا إلى أن المركز القومى منوط بتوثيق كل ما هو خاص بالفنون والموسيقى والفنون الشعبية.

وأضاف إيهاب فهمى، خلال حواره ببرنامج “بيت للكل” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن يحاول أن يقوم لأول مرة بالمسرح العربى، موضحا أن حلم أى فنان فى جيله أن يمر يمر بجوار استوديو التليفزيون، حيث أنه كان من أهم الأستوديوهات فى الشرق الأوسط.


وتابع إيهاب فهمي: "فكرت فى عمل 10 مسرحيات أون لاين خلال فترة كورونا"، لافتا إلى أن العمل فى المسرح القومى شرف عظيم.
 

الفنان إيهاب فهمي ايهاب فهمي الفنون الشعبية المركز القومي للمسرح

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