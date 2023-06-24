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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين أيمن تكشف حقيقة تعرضها لحادث سيارة |خاص

ياسمين أيمن
ياسمين أيمن

نفت الفنانة ياسمين أيمن، ما تداولته بعض المواقع حول تعرضها لحادث سيارة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت ياسمين أيمن، في تصريح لـ “صدى البلد”: أنا كويسة الحمد لله واللي حصل ده كان مجرد تشابه أسماء".

وكتبت ياسمين أيمن عبر حسابها على فيسبوك: "جماعة اطمنوا أنا كويسة والخبر ده كذب ومفيش أى حاجة حصلت".

وأضافت ياسمين أيمن : “ حقيقي الكلام كله كذب خضيتوا صحابي والناس خايفة بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده”.

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وانتشرت شائعات بوفاة الفنانة الشابة خلال الساعات الماضية في حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

وكانت ياسمين أيمن، قد شاركت في برنامج “الدووم”.

يذكر أن استضافت الإعلامية داليا أشرف في حلقة جديدة من برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، الموهبة الغنائية لبرنامج الدوم أميرة الشاذلي وأمنية أبو بكر وملكة ماهر.

قالت أمنية أبو بكر إنها من محافظة الجيزة وخريجة تربية موسيقية، كما أبدعت في أدائها الغنائي لجزء من أغنية لأم كلثوم حرمت أقول بتحبني؛ معلقة أن هذه الأغنية لم يعرفها أحد من قبل لأم كلثوم.

وتألقت أميرة الشاذلي من محافظة طنطا في أداء أغنية لولا الملامة يا هوى للفنانة ورده الجزائرية بالإضافة إلى أغنية أنا ع البعد ده مقدرش للفنانة ميادة الحناوي.

ومن جانبها علقت ملكة ماهر أن الدقيقة التي قامت بأدائها الغنائي في برنامج دوم كانت صعبة جدا لكن الأصعب منها مقابلتها للدكتور محمد أبو الخير في المراحل الأولى في محافظة إسكندرية.

ياسمين أيمن الفنانة ياسمين أيمن حادث سير مروع التجمع الخامس إسكندرية

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