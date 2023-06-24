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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألوان أحذري ارتدائها لتحمي نفسك من لدغات البعوض

ألوان أحذري أرتدائها
ألوان أحذري أرتدائها لتحمي نفسك من لدغات البعوض

ألوان عليك التوقف عن إرتدائها سواء كنت تنزهين في أحدى الحدائق أو تستمتعين بتناول المشروبات في الهواء الطلق، فيمكن أن يعيق البعوض بعض أنشطتك الصيفية بسهولة، إلا أنه في المقابل هناك الكثير من الحيل التي قد تجعلك أقل جذبا للباعوض، وتعدج من بينها تجنب إرتداء بعض الألوان . 

وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية قد تزدهر بعض الحشرات في الطقس الحار لتهاجم حديقتك أوغرفة نومك، فلا يبدو أن البعوض لديه فصيلة دم مفضلة ، بل أنه يفضّل بعض الألوان مقارنة بغيرها من الألوان .

فقد يفضل البعوض المناطق المظلمة، وذلك يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة في المقابل  الملابس البيضاء قد تبرد الجلد وذلك بطريقة  تساعد في إبعاد الحشرات المزعجة.

في المقابل تميل الألوان الداكنة إلى الاحتفاظ بالحرارة، لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة تجعل مرتديها  أقل جاذبية للبعوض.

الملابس الداكنة

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