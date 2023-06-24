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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. حاكم روستوف يدعو السكان للبقاء في منازلهم بعد تمرد فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

دعا حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم السبت، سكان المقاطعة إلى الحيطة والحذر، وذلك بعدما أعلن قائد قوات فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين إسقاط طائرة عسكرية في المقاطعة بعدما أعلن التمرد المسلح على روسيا متهمًا القوات الروسية بأنها ضربت قواته، الأمر الذي نفته روسيا.

واتهمت روسيا بريجوجن بالدعوة إلى تمرد مسلح بعدما زعم أن القيادة العسكرية قتلت ألفين من رجاله وتعهد بوقف ما وصفه بأنه “شر”.

ومع وصول المواجهة طويلة الأمد بينه وبين وزارة الدفاع إلى ذروتها، أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن اتهامات بريجوجن “غير صحيحة وتمثل استفزازا إعلاميا”.

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وقال بريجوجين إن أفعاله لا ترقى لدرجة انقلاب عسكري. لكن وكالة تاس للأنباء ذكرت اليوم الجمعة أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي فتح دعوى جنائية ضده لاتهامه بالدعوة إلى تمرد مسلح.

وذكر الكرملين أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالتطورات وأن هناك “إجراءات ضرورية تتخذ”.

 

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