أكبر انخفاض أسبوعي في سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب مساء أمس الجمعة، أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في أكثر من أربعة أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2٪ مع تراجع عائدات السندات الأمريكية، وأغلقت على خسائر بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1928.90 دولار للأوقية.
كان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد أكد على حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من رفع أسعار الفائدة ولا يرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وفي غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام هو توقع "معقول للغاية".
وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 0.7٪ إلى 22.39 دولار للاوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر عام 2022. وانخفض البلاتين بنسبة 0.65٪ إلى 917 دولارًا، وهو في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس 2022.
واستقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الخميس.
يمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30٪ حيث يهدد الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.