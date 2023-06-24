روسيا .. قائد فاجنر يعلن السيطرة على المنشآت العسكرية في روستوف

أعلن قائد قوات فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين، في بيان عاجل له منذ قليل، السيطرة على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف العسكرية الروسية، وذلك بعد ساعات من إعلانه التمرد المسلح على روسيا متهمًا القوات الروسية بأنها ضربت قواته، الأمر الذي نفته روسيا.

وقال قائد فاجنر في بيانه: "جميع المواقع العسكرية في مدينة روستوف تخضع لسيطرة قواتنا. وقد سيطرنا على المطار العسكري في روستوف حتى لا تقوم الطائرات بقصفنا وإنما لتنفيذ مهامها في أوكرانيا".

من جانبه، قال حاكم المقاطعة إنه تم إلغاء جميع التجمعات الجماهيرية بعد "دعوة قائد قوات فاجنر للتمرد مسلح".

يأتي ذلك بعدما ألمح يفجيني بريجوجين رئيس جماعة فاجنر العسكرية الخاصة إلى أنه يخطط للإطاحة بالقيادة العسكرية في روسيا.

ومنذ قليل، قال بريجوجين، في بيان له إنه "سيكمل الطريق حتى النهاية" وإنه اجتاز الحدود الروسية، وذلك بعد اتهامه للقوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وأضاف بريجوجين في بيانه: "قواتي عبرت الحدود من أوكرانيا لروسيا وهم موجودون الآن بمدينة روستوف جنوب البلاد، وقواتي ستدمر كل من يعترض طريقها ومستعدون للمواصلة حتى النهاية".

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".