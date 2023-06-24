عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل بروتوكول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح المنتجات على المنصات الالكترونية

صدى البلد

وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة باسل رحمي بروتوكول تعاون مع عدد من المنصات الإليكترونية لعرض منتجات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من خلال هذه المنصات والإستفاده بحجم المترددين عليها.

 

وفي هذا الشأن أكد عمر الصاحى رئيس إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى للبيع أون لاين أنه يوجد العديد من التوقعات الإيجابية تجاه قطاع تجارة التجزئة في العديد من التقارير الدولية وأوضحت التقارير العالمية أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مطرد.

وأضاف الصاحي فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ان قطاع تجارة التجزئة الأون لاين ينمو ويتطور بشكل سريع، لافتا إلى أن منصة أمازون جزء من هذا النمو الذي يشهده قطاع بيع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن التوزان بين التطور الكبير على قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية فإن المنصات الالكترونية التجارية تعمل على زيادة منتجاتها، بل إننا نوفر أيضًا أفضل الأسعار التنافسية والاقتصادية المتناسبة مع جميع شرائح المجتمع، ومبادرات وبرامج مختلفة لتلبية طلبات عملائنا واحتياجتهم.

واشار إلى أن هاك خطة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها على المنصات الالكترونية من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  والذي يعكس التزامنا المستمر بتمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال في مصر ودعمهم لتوسيع نطاق عملهم على الإنترنت ودعم عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونوه إلى أن الهدف من البروتوكول تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونمو المنتجات المصنعة محلياً في مصر، وتحفيز المزيد من رواد الأعمال على الانضمام إلى متجر Amazon.eg لتنمية أعمالهم عبر الإنترنت وتقديم منتجاتهم لملايين العملاء، والاستفادة من أدوات الإدراج السهلة التي نوفرها على موقعنا الإلكتروني، وكذلك طرق الدفع الآمنة، ومزايا الترويج، وخدمة العملاء الاستثنائية.

وسيتيح هذا الاستثمار داخل أمازون مصر تلبية تطلعات وطموحات عملائنا من خلال مجموعة أوسع من المنتجات تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والبقالة والأزياء والمستلزمات المنزلية والكتب وغير ذلك، كما سنوفر لشركاء البيع إمكانية الاستفادة من أحدث الإمكانات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، والتكنولوجيا العالمية. 

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية تعمل على تقديم تجربة جديدة للعملاء من المستهلكين  من خلال إتاحة عمليات تسوق مميزة لكل عملائنا في مصر، وتوفير المعروضات المتنوعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية بأفضل الأسعار، وتقديم طرق الدفع المتنوعة، وأسرع خدمات التوصيل

ونوه إلى أن المنصات الإلكترونية لبيع تجارة التجزئة تتضمن العديد من  المجالات منها منتجات مختلفة ومتنوعة تصل إلى أكثر من 30 فئة مختلفة مثل الإلكترونيات، ومستلزمات المطبخ والمنزل، ومواد غذائية، والأزياء والرياضة، ومستحضرات ومنتجات التجميل والصحة والعناية الشخصية ، وغيرها ، وهو ما يلبي احتياجات الملايين من العملاء الذين يسعون إلينا، نظراً للثقة والمصداقية التي نتمتع بها بالإضافة إلى الجزء الخاص بـصفحة "شجع المنتج المصري" الذي يربط بين شركائنا من البائعين مع عملائنا.

أما ما يخص طرق الدفع قول الصاحي استراتيجيتنا الواضحة هي توفير طرق مرنة وموثوقة للسداد بما يضمن حصول عملائنا على تجربة تسوق مريحة، لذلك نمتاز بتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع المرنة، بما في ذلك تسهيلات "الشراء الآن والدفع لاحقًا" والخصومات البنكية الفورية من خلال التعاون مع شركاء في البنوك والاتصالات وشراكتنا مع «ڤاليو».

وأخيراً نتيح خيارات توصيل سريعة لعملائنا ومجانية منها على سبيل المثال طريقة  أمازون برايم مدعومة بالمستودعات الخاصة بنا ومحطات التسليم في جميع أنحاءالجمهورية  بهدف توفير أكبر قدر من الراحة والأمان لعملائنا.

وبالنسبة للأسعار أوضح الصاحى ان المنصات الالكترونية تقدم أسعار تنافسية واقتصادية قدر الإمكان تناسب جميع الشرائح من خلال إطلاق كثير من المبادرات وتستعد لإطلاق مهرجانات التسوق والخصومات من خلال برنامج  برايم أحد أكبر مواسم التخفيضات ، وتبدأ عروض التسوق فى يوم برايم  للمرة الثانيه على التوالي في 11 و 12 يوليو، والذي يعود بمئات الآلاف من العروض المتاحة  من أفضل منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وفيم يتعلق باستثمارات القطاع أوضح الصاحى أن هناك  خطة توسعية طموحة داخليا ، ويتم ضخ الاستثمارات من خلال  زيادة السعة التخزينية للمستودعات خلال هذا العام، بنسبة 200٪ لتصل السعة إلى ما يقرب من 100 ألف متر مكعب، وستشمل شبكة الخدمات اللوجستية المتكاملة بمساحة أرضية تزيد عن 56 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة قدرها أكثر من 10 ملاعب لكرة القدم، وهو ما يعزز خطط التوسع  حيث تضم شبكة مراكز أمازون مصر حالياً مركزاً لوجستياً في مدينة العاشر من رمضان، والذي يوفر ملايين المنتجات بما يتيح للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات، إلى جانب شبكة من 22 محطة توصيل في القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط، يخدمها عدد من مراكز خدمة العملاء والمكاتب الإدارية والمتضمن فريق عمل هو الأكفأ والأفضل من بين 2500 موظف في مصر، حيث نحرص على توفير بيئة عمل صحية ومتنوعة وشمولية تضمن حصول الموظفين من خلفيات متنوعة على فرص التعلم والتطوير في العديد من الأدوار والمناصب، مع التركيز بشكل خاص على النساء وتمكين ذوي الإعاقة. 

ونوة الى ان تلك الاستثمارات ستؤدى الى تلبية احتياجات المزيد من شركاء البيع على التواصل مع العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، وإطلاق أعمالهم وتسييرها وتنميتها وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والأدوات والبرامج والتكنولوجيا الحديثة، لتتماشى مع رؤية مصر 2030 المتمثلة في بناء وتحقيق مصر الرقمية.

الاستثمارات Amazon التجارة الإلكترونية الاقتصاد الرقمي التقارير العالمية التقارير الدولية الشركات المحلية العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

ترشيحاتنا

انقلاب فاجنر على القيادة الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق

مفاجأة غير متوقعة.. هبوط أسعار الدواجن الآن قبل عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ