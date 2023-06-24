تفاصيل بروتوكول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح المنتجات على المنصات الالكترونية

وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة باسل رحمي بروتوكول تعاون مع عدد من المنصات الإليكترونية لعرض منتجات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من خلال هذه المنصات والإستفاده بحجم المترددين عليها.

وفي هذا الشأن أكد عمر الصاحى رئيس إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى للبيع أون لاين أنه يوجد العديد من التوقعات الإيجابية تجاه قطاع تجارة التجزئة في العديد من التقارير الدولية وأوضحت التقارير العالمية أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مطرد.

وأضاف الصاحي فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ان قطاع تجارة التجزئة الأون لاين ينمو ويتطور بشكل سريع، لافتا إلى أن منصة أمازون جزء من هذا النمو الذي يشهده قطاع بيع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن التوزان بين التطور الكبير على قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية فإن المنصات الالكترونية التجارية تعمل على زيادة منتجاتها، بل إننا نوفر أيضًا أفضل الأسعار التنافسية والاقتصادية المتناسبة مع جميع شرائح المجتمع، ومبادرات وبرامج مختلفة لتلبية طلبات عملائنا واحتياجتهم.

واشار إلى أن هاك خطة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها على المنصات الالكترونية من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يعكس التزامنا المستمر بتمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال في مصر ودعمهم لتوسيع نطاق عملهم على الإنترنت ودعم عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونوه إلى أن الهدف من البروتوكول تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونمو المنتجات المصنعة محلياً في مصر، وتحفيز المزيد من رواد الأعمال على الانضمام إلى متجر Amazon.eg لتنمية أعمالهم عبر الإنترنت وتقديم منتجاتهم لملايين العملاء، والاستفادة من أدوات الإدراج السهلة التي نوفرها على موقعنا الإلكتروني، وكذلك طرق الدفع الآمنة، ومزايا الترويج، وخدمة العملاء الاستثنائية.

وسيتيح هذا الاستثمار داخل أمازون مصر تلبية تطلعات وطموحات عملائنا من خلال مجموعة أوسع من المنتجات تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والبقالة والأزياء والمستلزمات المنزلية والكتب وغير ذلك، كما سنوفر لشركاء البيع إمكانية الاستفادة من أحدث الإمكانات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، والتكنولوجيا العالمية.

وأشار إلى أن المنصات الإلكترونية تعمل على تقديم تجربة جديدة للعملاء من المستهلكين من خلال إتاحة عمليات تسوق مميزة لكل عملائنا في مصر، وتوفير المعروضات المتنوعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية بأفضل الأسعار، وتقديم طرق الدفع المتنوعة، وأسرع خدمات التوصيل

ونوه إلى أن المنصات الإلكترونية لبيع تجارة التجزئة تتضمن العديد من المجالات منها منتجات مختلفة ومتنوعة تصل إلى أكثر من 30 فئة مختلفة مثل الإلكترونيات، ومستلزمات المطبخ والمنزل، ومواد غذائية، والأزياء والرياضة، ومستحضرات ومنتجات التجميل والصحة والعناية الشخصية ، وغيرها ، وهو ما يلبي احتياجات الملايين من العملاء الذين يسعون إلينا، نظراً للثقة والمصداقية التي نتمتع بها بالإضافة إلى الجزء الخاص بـصفحة "شجع المنتج المصري" الذي يربط بين شركائنا من البائعين مع عملائنا.

أما ما يخص طرق الدفع قول الصاحي استراتيجيتنا الواضحة هي توفير طرق مرنة وموثوقة للسداد بما يضمن حصول عملائنا على تجربة تسوق مريحة، لذلك نمتاز بتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع المرنة، بما في ذلك تسهيلات "الشراء الآن والدفع لاحقًا" والخصومات البنكية الفورية من خلال التعاون مع شركاء في البنوك والاتصالات وشراكتنا مع «ڤاليو».

وأخيراً نتيح خيارات توصيل سريعة لعملائنا ومجانية منها على سبيل المثال طريقة أمازون برايم مدعومة بالمستودعات الخاصة بنا ومحطات التسليم في جميع أنحاءالجمهورية بهدف توفير أكبر قدر من الراحة والأمان لعملائنا.

وبالنسبة للأسعار أوضح الصاحى ان المنصات الالكترونية تقدم أسعار تنافسية واقتصادية قدر الإمكان تناسب جميع الشرائح من خلال إطلاق كثير من المبادرات وتستعد لإطلاق مهرجانات التسوق والخصومات من خلال برنامج برايم أحد أكبر مواسم التخفيضات ، وتبدأ عروض التسوق فى يوم برايم للمرة الثانيه على التوالي في 11 و 12 يوليو، والذي يعود بمئات الآلاف من العروض المتاحة من أفضل منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفيم يتعلق باستثمارات القطاع أوضح الصاحى أن هناك خطة توسعية طموحة داخليا ، ويتم ضخ الاستثمارات من خلال زيادة السعة التخزينية للمستودعات خلال هذا العام، بنسبة 200٪ لتصل السعة إلى ما يقرب من 100 ألف متر مكعب، وستشمل شبكة الخدمات اللوجستية المتكاملة بمساحة أرضية تزيد عن 56 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة قدرها أكثر من 10 ملاعب لكرة القدم، وهو ما يعزز خطط التوسع حيث تضم شبكة مراكز أمازون مصر حالياً مركزاً لوجستياً في مدينة العاشر من رمضان، والذي يوفر ملايين المنتجات بما يتيح للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات، إلى جانب شبكة من 22 محطة توصيل في القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط، يخدمها عدد من مراكز خدمة العملاء والمكاتب الإدارية والمتضمن فريق عمل هو الأكفأ والأفضل من بين 2500 موظف في مصر، حيث نحرص على توفير بيئة عمل صحية ومتنوعة وشمولية تضمن حصول الموظفين من خلفيات متنوعة على فرص التعلم والتطوير في العديد من الأدوار والمناصب، مع التركيز بشكل خاص على النساء وتمكين ذوي الإعاقة.

ونوة الى ان تلك الاستثمارات ستؤدى الى تلبية احتياجات المزيد من شركاء البيع على التواصل مع العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، وإطلاق أعمالهم وتسييرها وتنميتها وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والأدوات والبرامج والتكنولوجيا الحديثة، لتتماشى مع رؤية مصر 2030 المتمثلة في بناء وتحقيق مصر الرقمية.