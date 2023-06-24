فرح سعيد: مصر تعتبر من أهم البلاد على الخريطة السياحية العالمية| فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مصر تعتبر من أهم البلاد على الخريطة السياحية العالمية، متابعة: "جوارديولا، مدرب مانشتسر سيتي، وصل بالأمس لزيارة مصر على متن طائرة خاصة واستقبله أعضاء هيئة تنشيط السياحة".

وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مدرب مانشتسر سيتي "جوارديولا " يسافر غدا لـ مدينة أسوان برفقة أسرته.

وأوضحت "سعيد" أن زيارة المشاهير العالميين مهمة للترويج السياحي لمصر بصورة كبيرة.