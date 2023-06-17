الصحة تخصص 11 عيادة للحجاج.. فرح سعيد: المواطن المصري غالي على بلده|فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إنه يتم نقل الحجاج المصريين هذه الفترة إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء مناسك الحج، معقبة: "المواطن المصري غالي على بلده، والدولة بتحاول بكل أجهزتها تسهيل كل الأمور لتأدية الحج في سهولة ويسر".

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال لقائها لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ويؤأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزارة الصحة أعلنت تخصيص 11 عيادة خارجية لتقديم الخدمات الصحية للمصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتحرص وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة، ما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

