الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنظم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية بمركز شباب أبنوب

تنظم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية بمركز شباب أبنوب بمناسبة اليوم الدولي للرياضة
تنظم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية بمركز شباب أبنوب بمناسبة اليوم الدولي للرياضة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن تنظيم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، يعكس توجه الدولة نحو إحياء الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الثقافية لدى النشء والشباب.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، نظمت المهرجان بمركز التنمية الشبابية بأبنوب، بالتعاون مع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وبمشاركة متميزة من الشباب، في إطار العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وربطها بالتراث المصري الأصيل.

وقال إن هذه الفعاليات تمثل إحدى الأدوات المهمة في تنمية روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي، فضلًا عن توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة بناءة تسهم في استثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

وأضاف محافظ أسيوط أن المهرجان تضمن باقة متنوعة من الفعاليات، بدأت بعروض المزمار والطبل البلدي، إلى جانب إقامة معرض للأشغال الحرفية والتراثية، وجاليري فلاحي ضم أعمالًا متميزة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، فضلًا عن تقديم عروض للفنون الشعبية والتنورة، واستعراضات التحطيب، وفقرة “زفة العروسة” التي جسدت ملامح الحياة الريفية المصرية.

كما لفت إلى أن المهرجان شهد تنفيذ عدد من الألعاب البيئية والتراثية، من بينها رياضة “الحوكشة”، والتي حظيت بتفاعل ملحوظ من المشاركين، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز قيم السلام والتسامح داخل المجتمع.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار دعم المحافظة لجميع المبادرات والأنشطة التي تستهدف تنمية وعي الشباب، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الثقافية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

