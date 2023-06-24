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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد نيفيز.. الهلال السعودي يحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

روبن نيفيز
روبن نيفيز

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، حسم نادي الهلال السعودي صفقة ضم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي.

وذكر رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن صفقة رومانو إلى الهلال السعودي تمت بعد الاتفاق مع نادي تشيلسي، وأيضا الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

وأضاف أن عقد كوليبالي مع نادي تشيلسي الإنجليزي يمتد لـ 3 سنوات.

الهلال يضم روبن نيفيز

يذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن أمس الجمعة، تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يكشف الهلال عن تفاصيل التعاقد، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو.

 

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