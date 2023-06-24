مزاعم عن تمرد قوات فاجنر الروسية وسيطرتها على مدينة بالقرب من ‎موسكو

أعلن قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، عن خوضه تمردا ضد الدولة الروسية، ذاكرا أن السبب وراء ذلك، أوامر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، باستهداف قواته، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وكشفت مصادر روسية، بان قوات فاجنر سيطرت على كل المواقع العسكرية في فورونيج على بعد 500 كلم من ‎موسكو.

وادعى قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار، فيما يعد انقلابا على القيادة الروسية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحا.. المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار".

وقال بريجوجين: نحن موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف" .

ذكر أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة قواته، واعتبر أن ما يحدث "لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا".

وطالب بريجوجين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف بمقابلته في المدينة، وهدد بأنه سيتوجه إلى موسكو إذا لم يستجيبا له .

كان بريجوجين أكد في فيديو سابق عزمه إطاحة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اللذين اتهمهما بإعطاء الأوامر بقصف قواته وبالتضحية بعشرات آلاف الرجال في أوكرانيا.