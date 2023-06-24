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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب ينخفض عالميا بأعلى وتيرة في 6 أشهر.. اعرف الأسباب

سعر الذهب عالميا
سعر الذهب عالميا بأعلى وتيرة في 6 أشهر

استقر عقد أغسطس للذهب في الشهر القادم في كومكس بنيويورك عند 1,929.60 دولار للأوقية ، بزيادة 5.90 دولار ، أو 0.3٪ خلال اليوم. في وقت سابق من الجلسة ، انخفض إلى 1,919.85 دولار - أدنى مستوى جديد منذ منتصف مارس.

كان السعر الفوري للذهب ، الذي يعكس الصفقات المادية في السبائك ويتبعه بعض المتداولين عن كثب، عند 1,919.80 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش، بزيادة 6 دولارات أمريكية ، أو 0.3٪ في اليوم. وهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1910.31 دولار في وقت سابق.

على مدار الأسبوع ، أغلق المؤشر القياسي للذهب في كومكس منخفضًا بنسبة 2٪ ، وهو أكبر انخفاض له منذ نهاية يناير.

لشهر يونيو حتى الآن ، انخفض العقد بنسبة 2.6٪ بعد انخفاض بنسبة 1.8٪ لشهر مايو. على الرغم من تلك الخسائر الشهرية ، إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 5٪ على مدار العام.

تلقى الذهب ضربة هذا الأسبوع حيث انتعش الدولار بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - أي ضعف ما كان متوقعًا - قائلاً إنه بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضده مؤشرات "هامة" على أن التضخم البريطاني سيستغرق وقتًا أطول حتى ينخفض. يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة الآن 5٪ ، وهو أعلى سعر منذ عام 2008 بعد أكبر زيادة في الأسعار منذ فبراير.


رفع البنك المركزي في المملكة المتحدة أسعار الفائدة لمدة 13 مرة متتالية ليتتبع ذلك مباشرة خلف الاحتياطي الفيدرالي ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروة 5.25 ٪ مع 10 جولات متتالية من التشديد النقدي. يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه إلى أنه يريد رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.

قال إد مويا ، المحلل في منصة OANDA للتداول عبر الإنترنت: "إذا بدأت عقود المقايضة الآجلة في الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على الأرجح زيادتين إضافيتين في الأسعار ، فقد يظل الذهب ضعيفًا". ومع ذلك ، إذا كان النفور من المخاطرة جامحًا ، فقد يشهد الذهب بعض الهروب إلى التدفقات الآمنة. الذهب لديه دعم رئيسي عند مستوى 1900 دولار والمقاومة عند منطقة 1960 دولار. "

الذهب الدولار السبائك البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي

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